Эксперт Меркурис: ВСУ столкнулись с мощнейшими авиаударами ВС РФ в марте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штурмовики Су-25

Вооруженные силы России нанесли мощнейшие авиаудары по позициям украинских войск в марте этого года, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис. Он выразил уверенность, что данные атаки стали крупнейшими за все время проведения специальной военной операции.

В марте этого года мы наблюдали ночные российские ракетные удары, каких еще не было ни разу за время проведения специальной военной операции, — сказал Меркурис.

Британский эксперт обратил внимание, что все мартовские воздушные удары России привели к разрушительным последствиям для украинской армии. Меркурис также признал, что ВС РФ обладают широким ракетным арсеналом.

Ранее он сообщил, что удары российской армии по украинским энергообъектам лишили ВСУ возможности перебрасывать войска. Он напомнил, что Киев использует для транспортировки поезда на электрической тяге.

Также ранее Минобороны России показало кадры работы истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Южно-Донецком направлении. Они поразили командный пункт и живую силу противника. По данным ведомства, удар наносился при помощи неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.