Украина сообщила о частичном отводе ВС России от своих границ

https://static.news.ru/photo/5d66d0ae-a7f0-11eb-a2dd-96000091f725_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Россия начала частичный отвод войск от границ Украины. Пока это произошло только в Крыму. У восточных границ можно до сих пор наблюдать российских военных, сообщил глава украинской Государственной пограничной службы (ГПСУ) Сергей Дейнеко, сообщает «РБК-Украина».

После анонсированного заявления министра обороны РФ [Сергея] Шойгу о том, что с 23 апреля они (российское командование. — NEWS.ru) начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат, — отметил военный.

По его словам, украинские специалисты наблюдают этот процесс только в районе Крымского полуострова. На других участках изменений пока нет.

Ранее стало известно, что Минобороны России начало перебрасывать войска, задействованные в учениях в Крыму, в пункты постоянной дислокации.

Аналитики китайского издания Sohu, комментируя отвод российских войск от украинской границы, отметили, что Россия одержала психологическую победу над своими оппонентами благодаря этому манёвру.