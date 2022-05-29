Россия может создать военную базу и аэродром в Запорожье Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что Россия может создать объекты в Мелитополе и Бердянске

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Член главсовета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в интервью ТАСС, что Россия может создать военный аэродром в Мелитополе. Также существует возможность открытия морской военной базы в Бердянске на берегу Азовского моря в том случае, если РФ это будет необходимо. Для этого уже существует материально—техническая база.

Я думаю, нам есть что предложить, потому что у нас на освобожденной территории есть как минимум две военные базы. Бывшая украинская военно-морская база «Восток», которая расположена в Бердянске, достаточно неплохо технически оснащена, есть все готовое для логистики. Но, естественно, это надо рассматривать непосредственно руководству министерства обороны, нужна ли такая база по той простой причине, что Азовское море, которое стало внутренним морем России, может быть, и не нуждается в присутствии военных в Бердянске. С другой стороны, однозначно ценным может быть и является военный аэродром в Мелитополе, потому что это очень удобный аэродром для полноценной базы ВКС России, где могут размещаться и истребители, и бомбардировщики, и непосредственно система ПВО, а также военно-транспортная авиация, — сказал Рогов.

Он отметил, что присутствие российских военных в регионе сегодня является залогом безопасности жителей Запорожской области и это все понимают.

Замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов ранее заявил, что украинские военные базы и другие военные объекты в регионе должны быть переданы Вооружённым силам России. По его словам, переход инфраструктуры в российскую собственность позволит избежать вреда, который может быть нанесён жителям освобождённых территорий со стороны киевского режима.