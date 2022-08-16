Россия лишила Болгарию и Чехию лицензии на ремонт вертолетов из-за Украины Глава ФСВТС Шугаев: у предприятий Чехии и Болгарии отозваны лицензии на ремонт вертолетов из-за Украины

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Техники осматривают вертолет Ми-8

Россия лишила ряд предприятий Чехии и Болгарии лицензии на ремонт вертолетов из-за их сотрудничества с Украиной, заявил на форуме «Армия-2022» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия также приостановила поставки запчастей и комплектующих для отечественной авиатехники, находящейся в недружественных странах.

У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа «Ми», — сказал Шугаев.

Он добавил, что Москва направила всем странам, заявившим о передаче Киеву российской военной продукции, официальные ноты о недопустимости подобных действий.

Глава ФСВТС также сообщил о наличии случаев невыполнения разными государствами обязательств, связанных с незаконным реэкспортом российского и советского арсенала на Украину. В качестве примера он привел передачу США Украине ранее поставленных Афганистану вертолетов.

Ранее кандидат военных наук Евгений Бужинский заявил, что Евросоюз вынужден поставлять Украине устаревшее оружие, так как там практически полностью были остановлены программы модернизации вооружений в надежде на помощь США. По его словам, на восстановление им потребуются годы и миллиарды евро.