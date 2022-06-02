Россия использовала на Украине неуязвимые для зарубежных ПЗРК штурмовики ТАСС: Россия применяет на Украине неуязвимые для ПЗРК самолёты Су-25СМ3

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-25СМ

Российская авиация в ходе специальной операции на Украине применила модернизированные штурмовики Су-25СМ3, которые считаются неуязвимыми для зарубежных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Делает самолёты таковым бортовой комплекс обороны (БКО) «Витебск», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Агентство отмечает, что данная модификация штурмовика прежде использовалась против вооружённых сил Украины (ВСУ) на южном направлении в Донбассе. Комплексы «Витебск», размещённые в подвесных контейнерах на узлах подвески штурмовика, «демонстрируют хорошие характеристики и успешно справляются с задачами», добавил собеседник агентства.

Он указал на то, что «Витебск» успешно применялся в Сирии. Сейчас комплексы установили также на вертолёты Ка-52 и семейство Ми-8.

И тогда ни один вертолёт с «Витебском» не пострадал от ракет ПЗРК, выпущенных террористами, — заявил источник агентства.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Она включает реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и снаряды к ним. Байден добавил, что благодаря дополнительному финансированию для Украины, Пентагон сможет продолжать поставлять ВСУ больше оружия, которое они так эффективно используют.