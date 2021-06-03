Россия и Венгрия договорятся о производстве вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/e027694a-c474-11eb-a276-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители России и Венгрии уже начали вести переговоры о производстве на территории европейской страны отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в четверг, 3 июня, рассказал глава Министерства иностранных дел государства Петер Сийярто. Его слова приводит агентство Reuters.

И Венгрия, и Россия открыты для возможного производства вакцины Венгрией на основании российского разрешения, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Венгрия стала первой страной Евросоюза, куда были доставлены образцы российской вакцины. В феврале нынешнего года профильное учреждение здравоохранения окончательно одобрило «Спутник V». После этого началось его применение для вакцинации населения Венгрии.

Ранее стало известно, что национальный регулятор Бразилии Anvisa опять рассмотрит вопрос об импорте российской вакцины «Спутник V». Специальное совещание по этому вопросу пройдёт 4 июня.

Запросы о выдаче разрешения на импорт вакцин от коронавируса «Спутник V» и Covaxin в экстренном порядке рассмотрят директора совета Anvisa.