Россия и Украина перестали сотрудничать в области туризма

https://static.news.ru/photo/c80a4538-b32d-11eb-b06d-96000091f725_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Межправительственное соглашение между Россией и Украиной в области туризма, подписанное в Киеве в июле 1999 года, прекратило своё действие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

12 мая 2021 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области туризма, подписанного в Киеве 16 июля 1999 года, — говорится в сообщении.

Ранее между правительствами России и Украины перестало действовать соглашение о взаимном учреждении торговых представительств. Документ был подписан в Москве в октябре 1992 года. В Киеве заявили о планах продолжать расторгать двусторонние соглашения с Москвой. Украинские власти намерены соблюдать все необходимые процедуры для исключения двоякой трактовки.

В январе 2015 года в Верховной раде Украины приняли заявление, по которому Россия названа страной-агрессором. В Киеве утверждают, что Москва вмешивается во внутренние дела страны, а также будто бы является стороной конфликта в Донбассе. После этого на Украине начали в одностороннем порядке разрывать различные соглашения с Россией.