Россия и Турция договорились о взаиморасчетах в нацвалютах

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Турция и Россия достигли консенсуса по вопросу о взаиморасчетах в национальных валютах, в том числе в энергетической сфере, заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез, передает телеканал TRT Haber. Он добавил, что между странами уже началась частичная торговля в нацвалютах.

В ходе наших последних встреч было достигнуто соглашение [об оплате российского газа в рублях]. В связи с этим, конечно, необходимо завершить некоторые технические работы, — сказал он.

Донмез сообщил, что в течение почти шести лет президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин выражали намерение перейти к торговле в национальных валютах.

Энергетика, несомненно, является одной из самых больших статей расходов, но это также касается туризма, продуктов питания, — сказал он.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия на фоне усиливающегося давления Запада будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнёрами. Он добавил, что гарантировать стабильность экономики будут альтернативные национальные валюты.