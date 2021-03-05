Россия и Франция тайно выслали дипломатов

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В конце 2020 года Москва и Париж тайно выслали дипломатов друг друга. Россиянина заподозрили в шпионаже, однако лишнего шума власти решили не устраивать, и процесс прошёл мирно.

Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на французское издание Les Echos. Ни МИД, ни французское посольство эту информацию при запросе газеты не стали комментировать.

Одного из руководителей экономического отдела посольства РФ в Париже застали в момент совершения акта шпионажа. Франция его выслала, — сказано в материале Les Echos.

Россия ответила на действия Парижа симметрично. При этом публичных заявлений ни с одной из сторон не последовало. По мнению французских журналистов, Россия и Франция пытаются «сохранить хотя бы внешне хорошие отношения», однако они обострились после ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

5 февраля стало известно, что двое представителей генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также сотрудник посольства ФРГ в Москве были объявлены в России персонами нон грата из-за их участия в несогласованных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального и будут высланы на родину, писал NEWS.ru.