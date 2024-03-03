«Россия и другие враги»: президент Латвии ответил Маску на претензию к НАТО Ринкевич назвал Россию причиной, по которой было основано и существует НАТО

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Эдгар Ринкевич

Причина, по которой был основан и существует Североатлантический альянс, — это «Россия и другие враги свободного мира», заявил латвийский лидер Эдгар Ринкевич. Таким образом он прокомментировал пост американского предпринимателя Илона Маска в соцсети Twitter (X), в котором бизнесмен сообщил, что его всегда интересовал вопрос целесообразности сохранения НАТО.

Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО было основано, существует и будет существовать вечно, — это Россия и другие враги свободного мира, — написал Ринкевич.

Ранее Маск согласился с мнением миллиардера Дэвида Сакса о том, что военно-политический блок должен был прекратить существование после роспуска Организации Варшавского договора и распада СССР. Сакс заявил, что после распада СССР целью НАТО стало расширение за счет стран бывшей Организации Варшавского договора. Этот шаг, считает предприниматель, создал вокруг Альянса враждебность.

До этого политолог Александр Перенджиев рассказал NEWS.ru, что заявления о прямом столкновении России и НАТО звучат на Западе все громче, поэтому РФ должна быть готова дать жесткий отпор. Так он прокомментировал новость о том, что в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Россия разместит дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах.