«Россия — это Каин»: почему Кучма сказал, что Украина потеряла брата

Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Леонид Кучма

Экс-президент Леонид Кучма дал интервью японским СМИ, в котором объявил, что Россия и Украина «больше не братья». Кого Кучма назвал главным защитником Украины от «российской агрессии», что предложил для победы над Россией, что ему ответили в Москве?

Что сказал Кучма о братстве народов России и Украины

В интервью Kyodo News второй президент Украины (с 1994 по 2005 год) заявил, что раньше всегда поддерживал идею братства между народами России и Украины.

«Я, наверное, лучше других чувствовал близость наших двух народов. <...> Со многими из них [русских] у меня были приятельские и даже дружеские отношения. Более того, моя жена, самый близкий для меня человек на протяжении шести десятилетий, является русской по происхождению. Как христианин я знаю, что между братьями бывает неприязнь и даже ненависть. Это известно с незапамятных времен, с начала человечества. Библия рассказывает историю двух самых первых на Земле братьев — Каина и Авеля. <...> Россия — это Каин», — объявил Кучма японскому журналисту.

По мнению экс-президента, именно Россия виновата в вооруженном конфликте на территории Украины. Теперь два народа стали врагами, полагает Кучма.

Кого Кучма объявил главным защитником Украины

По словам экс-президента, он «защищал Украину от Путина» задолго до того, как начался вооруженный конфликт в Донбассе. Кроме того, по его словам, именно он в 2002 году направил Украину в направлении членства в НАТО.

«20 лет назад мне пришлось организовывать первую оборону украинской территории, на которую посягнула Россия. Тогда Москва попыталась аннексировать наш остров Тузла, который находится в Керченском проливе между Крымом и Россией. Я предупредил, что в случае нарушения украинской границы мы будем стрелять. Тогда россияне отступили. <...> К сожалению, агрессивный „Тузлинский демарш“ Путина Запад полностью проигнорировал», — заявил Кучма.

Конфликт из-за косы Тузла произошел осенью 2003 года. По решению советских властей в 1956 году Тузла стал частью Украинской ССР. После распада СССР Украина получила оба берега судоходного морского канала по дну Керченского пролива, что позволяло Киеву в одностороннем порядке взимать плату за проход по судоходному каналу в том числе и с российских кораблей, которые шли в порты на Азовском море.

Фото: Панов Алексей/ Панов Алексей Леонид Кучма и Владимир Путин, 2004 год

Как Кучма предложил победить Россию

В интервью экс-президент Украины заявил, что не стал бы через СМИ советовать Зеленскому, как вести себя в ходе конфликта с Россией. Однако сам Кучма поддерживает самые жесткие меры.

«Мы должны были отвечать с первой минуты еще в 2014 году. Будь я тогда президентом, я бы отдал приказ на уничтожение тех „зеленых человечков“ без опознавательных знаков (а значит — неизвестных террористов!), которые захватили Верховный совет Крыма!» — заявил Кучма.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате референдума на полуострове. 96,57% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ.

Бывший украинский лидер заявил, что в 2014 году Украину «не поддержал Запад»: президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель «не сделали того, что надолго бы остановило Путина».

Кучма сказал, что Украине после 2014 года было необходимо проводить максимальную милитаризацию и вкладывать все усилия в разработку и производство новейших систем вооружения.

«[После 2014 года] я призывал уделять максимум внимания ударным ракетам. <...> И во всех случаях я делал бы все, чтобы мы стали членом НАТО. Ведь именно во время моего президентства в 2002 году мы впервые поставили такую стратегическую цель для Украины», — объявил Кучма.

Экс-президент заявил, что не готов участвовать в новых переговорах с Россией: хотя бы потому, что украинский закон исключает возможность переговоров с нынешними российскими властями. В любом случае, по словам Кучмы, «о чем договариваться?»

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ Сергей Цеков

Что ответили Кучме в России

Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал NEWS.ru заявления Кучмы. Он назвал его предателем, из-за которого российский и украинский народ стали врагами.

«Такие личности на протяжении 20 лет до переворота 2014 года создавали образ врага из России, уничтожали русскую культуру, русский язык, писали новую историю, в которой Россия изображалась извечным врагом. Они коверкали все исторические факты. На Украине делали все, чтобы русские люди забыли, что они русские», — напомнил Цеков.

Он отметил, что Леонид Кучма «фактически русский человек», который с чистого листа изобрел себе и остальным гражданам Украины национальную идентичность.

«Именно они вынудили Россию начать СВО, потому что Украина для России представляла опасность, крайне агрессивное образование. Задурили голову народу, <...> многие годы доказывали, что Россия угнетала Украину, что лучше жить в Европе. Сам Кучма — предатель. Он предал русских людей», — объявил сенатор.

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