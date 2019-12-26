https://static.news.ru/photo/236d820c-27e6-11ea-a19f-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Han Yan/Xinhua/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил о готовности России отвечать на действия Лондона в отношении российских журналистов.

По словам чиновника, страна обладает необходимыми рычагами для оказания давления на те или иные эстонские или британские СМИ. Морозов утверждает, что Россия должна ответить на враждебные действия.

Я предлагал в своё время объявить персоной нон-грата всех эстонских чиновников, причастных к этому решению. Потому что это нарушение международного права, нарушение конвенции ОНН, нарушение базового принципа европейской демократии и права человека на получение информации, — цитирует чиновника «Говорит Москва».

В апреле 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об участившихся случаях давления на российских журналистов за рубежом. Наибольшего внимания, по мнению политика, требует работа в зонах вооружённых конфликтов, писал NEWS.ru.