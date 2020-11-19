Российскую вакцину от коронавируса впервые доставили в европейскую страну

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в страну прибыли первые образцы вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в России.
Таким образом, Венгрия стала первой страной Европы, получившей российскую вакцину. Сийярто выложил видео на своей странице в Facebook, в котором он объявляет о прибытии образцов.
В ролике показан процесс доставки препарата самолётом и транспортировка образцов в подготовленное для этой цели хранилище.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров обсуждал с Сийярто производство вакцины в Венгрии. Сторонам удалось прийти к соглашению по этому вопросу, венгерские власти начали готовить производственную площадку.
Как передавал NEWS.ru, разработчики «Спутник V» подали заявку на сертификацию препарата в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).