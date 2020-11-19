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Европа

Российскую вакцину от коронавируса впервые доставили в европейскую страну

18:08, 19 ноября 2020 57
Фото: imago-images.de/Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в страну прибыли первые образцы вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в России.

Таким образом, Венгрия стала первой страной Европы, получившей российскую вакцину. Сийярто выложил видео на своей странице в Facebook, в котором он объявляет о прибытии образцов.

В ролике показан процесс доставки препарата самолётом и транспортировка образцов в подготовленное для этой цели хранилище.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров обсуждал с Сийярто производство вакцины в Венгрии. Сторонам удалось прийти к соглашению по этому вопросу, венгерские власти начали готовить производственную площадку.

Как передавал NEWS.ru, разработчики «Спутник V» подали заявку на сертификацию препарата в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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