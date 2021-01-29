Российскую вакцину от COVID-19 привезли в ДНР

https://static.news.ru/photo/2b88e288-6331-11eb-8b0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Произведённую в России вакцину от коронавируса «Спутник V» поставили в непризнанную Донецкую народную республику (ДНР).

Об этом журналистам «Интерфакса» cообщил источник в таможенной службы самопровозглашённого государства.

Вакцина вот в эти минуты заехала в республику, — сказал он.

Кампания по вакцинации населения должна начаться 1–2 февраля. Сначала прививку будут делать сотрудникам медицинских и образовательных учреждений.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, создавший препарат «Спутник V», разработает новую вакцину от коронавируса. Помимо этого, там намерены создать ещё два препарата для профилактики и лечения инфекции.