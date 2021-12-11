Российскую певицу Mary Gu отказались пускать на Украину

Пограничная служба Украины не пустила в страну российскую певицу Марию Гусарову, известную как Mary Gu. Под запрет также попал организатор выступлений и супруг артистки, сообщило ведомство на своей странице в Facebook. Россияне планировали попасть в Киев для проведения концерта.

При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в том числе посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы, — сообщили в погранслужбе.

По данным украинского ведомства, певица со спутником прибыли в Киев рейсом из Стамбула для проведения концерта. За нарушение украинского законодательства Mary Gu теперь запрещён въезд в страну на три года.

Ранее стало известно, что российского юмориста Максима Галкина внесли в чёрный список по представлению Службы безопасности Украины. В перечне значатся фамилии уже 259 человек. Данный список публикуется с 2015 года. Многим его фигурантам запрещён въезд на территорию Украины и гастрольная деятельность. Как пояснили в пресс-службе СБУ, Галкина внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, из-за «создания предпосылок для нарушения территориальной целостности» страны. Какое именно высказывание кoмика стало непосредственной причиной запрета, не уточняется.