Евродепутат потребовал ускорить расследование подрыва «Северных потоков» Депутат ЕП Уоллес возмутился отсутствием результатов расследования диверсии на «Северных потоках»

Фото: shutterstock

Депутат Европарламента Мик Уоллес возмутился тем, что до сих пор нет результатов расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает Exxpress. По его мнению, Европа должна быть в первую очередь заинтересована в скорейшем расследовании диверсии, но она не хочет ничего знать из-за зависимости от Вашингтона.

Диверсия на «Северных потоках» была спланированным террористическим актом на важнейшей европейской инфраструктуре, и ЕС до сих пор не хочет знать, кто это сделал, — цитирует издание депутата.

Уоллес добавил, что американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании установил причастность США к подрыву трубопроводов. По его мнению Европе следует потребовать от Вашингтона ответа.

Херш заявил, что США несут ответственность за подрыв. Неужели мы теперь настолько зависим от их империи, что даже не можем спросить Вашингтон, действительно ли это было спланировано Белым домом? — возмутился парламентарий.

Несколько дней назад посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что расследование взрывов на «Северных потоках» еще не завершено. Он пояснил, что власти его страны, а также Дании и Швеции стараются внести полную ясность в произошедшее.

Французский генерал Доминик Тренкан, в свою очередь, предположил, что у Берлина, Стокгольма и Копенгагена нет четких улик, поэтому они замалчивают детали расследования. По его мнению, если бы у этих стран были доказательства причастности к диверсии России, они уже обнародовали бы их. Генерал также добавил, что самой правдоподобной версией случившегося считает ту, что высказана Хершем.

Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал статью о расследовании диверсии на российских экспортных газопроводах. По его версии, взрывчатку под трубопроводы заложили американские водолазы, а через три месяца ее взорвали норвежцы.