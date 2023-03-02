Российского военного приговорили к 10 годам тюрьмы на Украине

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Офис генерального прокурора Украины сообщил, что суд в Сумской области приговорил к 10 годам лишения свободы российского военнослужащего. Россиянина признали виновным в нарушении законов и обычаев ведения боевых действий, говорится в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что осужденный военный нес службу на блокпосту в городе Тростянце Ахтырского района Сумской области.

Военнослужащий РФ признан виновным в нарушении <...> ч. 1 ст. 438 УК Украины. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, — сообщил офис генпрокурора Украины.

Ранее украинский суд заочно приговорил российского телеведущего Антона Красовского к пяти годам лишения свободы. Журналиста признали виновным в публичных призывах к насильственному свержению власти на Украине и призывах к геноциду. В октябре 2022 года Красовского отстранили от работы на телеканале RT после того, как в интервью с писателем Сергеем Лукьяненко он призвал к «топить и сжигать» украинских детей.

23 января на Украине впервые вынесли приговор за организацию референдума в Херсонской области. СБУ сообщала, что к пяти годам тюрьмы приговорили жительницу поселка Новоалександровка Бериславского района. По данным ведомства, женщина занималась подготовкой плебисцита, будучи членом местного избиркома.