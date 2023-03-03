Российского военного летчика осудили на Украине на 12 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram о вынесении приговора попавшему в плен российскому военному летчику, суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Пилота признали виновным в нарушении законов и обычаев войны.

Имя и воинское звание осужденного летчика не называются. В офисе уточнили, что самолет россиянина был сбит в марте 2022 года после того, как нанес удар по телебашне в Харькове. Пилот успел катапультироваться и после приземления попал в руки украинских нацгвардейцев.

В офисе генпрокурора добавили, что суд также удовлетворил три гражданских иска к россиянину на общую сумму свыше 1,1 млн гривен.

В середине февраля Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 101 военнослужащего после переговоров с Киевом. В ведомстве отметили, что в плену им грозила смертная казнь.

В декабре прошлого года в Россию из украинского плена были возвращены 142 военнослужащих. Из них 82 — накануне Нового года.