МИД Германии вызвал поверенного в делах посольства России МИД ФРГ вызвал поверенного в делах посольства РФ после обвинений в кибератаках

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МИД Германии вызвал временного поверенного в делах российского посольства в ФРГ, заявила представитель немецкого внешнеполитического ведомства Кристиан Вагнер. Это связано с предполагаемым взломом почты членов правления Социал-демократической партии Германии, в котором Берлин обвинил российскую сторону, передает ТАСС.

Мы вызвали в МИД временного поверенного в делах российского посольства, чтобы ясно изложить позицию федерального правительства, — сказала Вагнер.

Ранее НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории стран — членов Альянса. Согласно сообщению, Москва якобы проводит кампании по дезинформации и кибератаки. При этом конкретных доказательств представители Североатлантического альянса не предоставили. «Вредоносная деятельность» затронула Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию, уточнили в НАТО.

Первый зампред комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев отметил, что западные СМИ переложили на Россию ответственность за сбои GPS при пролете самолета британских ВВС близ Калининградской области. По его словам, в этих обвинениях нет ничего нового. По словам сенатора, в инциденте с самолетом, на борту которого находился министр обороны Британии Грант Шаппс, виноваты, скорее, военные этого королевства. Он посоветовал британцам облетать РФ.