Российского посла вызвали в МИД Италии после задержания офицера

https://static.news.ru/photo/395e3cbe-91fd-11eb-b8bb-96000091f725_660.jpg Сергей Разов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посла России в Италии Сергея Разова вызвали в Министерство иностранных дел европейского государства после задержания офицера, подозреваемого в шпионаже в пользу Москвы. Об этом в среду, 31 марта, сообщили представители итальянского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что в Риме задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Такие сведения приводит газета La Repubblica.

Карабинеры заявили, что задержан капитан ВМС Италии. Его взяли с поличным, когда он якобы передавал секретные сведения офицеру ВС РФ, который был аккредитован при посольстве в Риме.

После задержания стало известно, что российского посла вызвали в МИД Италии по указу министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Генеральный секретарь министерства Элизабетта Беллони вызвала по указанию министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посла Российской Федерации Сергея Разова, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Как передавал NEWS.ru, задержание произошло вечером во вторник. По данным издания, капитан ВМС Италии получал деньги в обмен на информацию. В российском МИД информацию пока не прокомментировали.