Российского посла вызвали в МИД Чехии МИД Чехии пригласил российского посла из-за обстрелов села Гроза

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Александр Змеевский

МИД Чехии вызвал российского посла Александра Змеевского в связи с обстрелом украинского села Гроза в Харьковской области, сообщает издание Ceske noviny. Посольство России в Праге пока не комментировало эту информацию.

Мы можем подтвердить, что министр [иностранных дел Чехии Ян] Липавский через своего заместителя принял решение вызвать российского посла из-за недавнего варварского нападения на мирных жителей в селе Гроза, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что прокуратура и спецслужба СБУ подозревают, что координировать атаку на село помогали двое местных жителей, бежавших в Россию после освобождения села под Купянском в прошлом году.

5 октября в МВД Украины заявили о 50 погибших при обстреле села Гроза. Снаряд попал в магазин-кафе. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в произошедшем российских солдат. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что военные ВС РФ не наносят ударов по гражданским объектам.

На обвинения отреагировали и в посольстве России в Австрии. Там заявили, что Украина вместе с Западом следуют по отработанной схеме, обвиняя российскую сторону в ракетном ударе по селу Гроза еще до начала расследований. Российские дипломаты отметили, что Вооруженные силы России в отличие от украинских не наносят удары по гражданским объектам.