Российского посла вызовут в МИД европейской страны МИД Италии пригласит посла РФ из-за передачи активов Ariston Thermo Group

Российского посла в Италии Алексея Парамонова вызовут в министерство иностранных дел страны, заявил глава внешнеполитического ведомства Антонио Таяни. В соцсети Twitter (X) он уточнил, что дипломата пригласят для объяснений в связи с решением правительства РФ передать активы Ariston Thermo Group в управление компании «Газпром бытовые системы».

Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство требует объяснений в связи с решением о национализации Ariston Thermo Group, — написал Таяни.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций российских «дочек» компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление компании «Газпром бытовые системы». Документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» (принадлежит Ariston Holding N.V.) и 100% ООО «БСХ бытовые приборы» (принадлежит BSH Hausgerate GmbH).

Путин ранее также заявил, что в России пересмотра приватизации нет. Глава государства уточнил, что изъятие предприятий происходит в случае прямого ущерба безопасности страны.