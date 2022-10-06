Российского посла в Кишиневе вызвали в МИД Молдавии Российского посла в Кишиневе вызвали в МИД Молдавии из-за референдумов

Фото: Александр Связин/РИА Новости

Олег Васнецов

Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии для ознакомления с мнением республики о вхождении в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства. МИД Молдавии отказывается признавать результаты прошедших референдумов и подтверждает «поддержку усилий Украины по восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности».

Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился вызвать в Министерство иностранных дел и европейской интеграции посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для сообщения позиции нашей страны [относительно референдумов], — говорится в сообщении министерства.

Начиная с 30 сентября послов России вызывали МИД в разных странах, включая Германию, Польшу, Швецию, Нидерланды, Данию, Великобританию и Бельгию. Эти страны не признали прошедшие референдумы о включении упомянутых республик в состав России, а действия Москвы сочли за неприемлемые.

4 октября МИД Норвегии также вызвал посла России Теймураза Рамишвили из-за присоединения новых территорий. Российского посла в Берне Сергея Гармонина также вызвали в МИД Швейцарии в связи с проведением референдумов о вхождении в состав РФ, дипломат провел встречу с врио начальника Управления стран Евразии Мирко Замбелли.