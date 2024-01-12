Российского поэта хотят заменить на румынскую королеву в Кишиневе Улицу Пушкина в Кишиневе хотят назвать именем последней королевы Румынии

Фото: George Grantham Bain/Public domain/Wikimedia Commons

Мария Эдинбургская

Глава Молдавской национальной партии Драгош Галбур создал петицию, в которой предлагается назвать улицу Александра Пушкина в Кишиневе именем Марии Эдинбургской. Она является последней королевой Румынии. По его словам, под этой инициативой подписались уже более 1100 жителей. Окончательное решение мэра Кишинева покажет, «насколько он румын», заявил политик в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Представляя желание более 1100 подписавших, сегодня я подал петицию о переименовании улицы Александра Пушкина в Кишиневе в улицу Королевы Марии. <...> Теперь решение за [мэром Кишинева] Ионом Чебаном. Посмотрим, насколько он румын, — заявил Галбур.

Свое предложение переименовать улицу он объяснил тем, что в городе уже есть топоним, связанный с поэтом. Речь идет о Пушкинской горке. По мнению Галбура, столица Молдавии должна представлять румынскую национальную историю, а не русскую.

Ранее сообщалось, что администрация Никополя Днепропетровской области Украины переименовала около 50 улиц и переулков, названия которых были связаны с Россией. Так, например, улицу русского полководца Михаила Кутузова назовут по имени главнокомандующего Украинской повстанческой армией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Романа Шухевича.