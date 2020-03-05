https://static.news.ru/photo/8be533f8-5ed6-11ea-ac3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kupriksergey_official/instagram

Украинские пограничники отказали во въезде российскому певцу Сергею Куприку из-за того, что он ранее посещал Донбасс.

Куприк, ставший заслуженным артистом Украины в 2004 году, назвал эту ситуацию беспределом. Он провёл на границе пять часов, после чего получил отказ.

Я сказал, что в Крыму не был, а в Донбассе был. За это они зацепились. У них это считается административным правонарушением, если границу с Донецком и Луганском пересекать со стороны России, — рассказал исполнитель.

Он добавил, что ему выписали штраф в размере $400. По его словам, пограничники опираются на слова туристов и на информацию, которую берут из Интернета.

Я уверен, что если бы я сказал, что я там не был, то меня пропустили, — подытожил музыкант в разговоре с РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, украинский портал «Миротворец» сообщил, что по умолчанию будет вносить в чёрный список журналистов семи российских телеканалов. В приведённом перечне числятся сотрудники Первого канала, «России 1», «России 24», «НТВ-Мир», «Звезды», RT и Life. Сайт «Миротворец» не имеет официального статуса, однако украинские пограничники не пускают журналистов, внесённых им в чёрный список.