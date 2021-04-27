https://static.news.ru/photo/25add57a-a743-11eb-9441-96000091f725_660.jpg Фото: mfa.gov.ua

Российского консула в Одессе объявили персоной нон грата, он должен покинуть территорию Украины до 30 апреля. Соответствующее решение было принято Министерством иностранных дел страны, пишет РИА Новости.

Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Накануне МИД РФ объявил персоной нон грата одного из сотрудников консульского отдела при посольстве Украины в России. Причиной этого стала деятельность, «несовместимая с дипломатическим статусом». Сообщалось, что сотрудник посольства должен покинуть Россию в течение 30 дней.

После этого украинская сторона объявила о зеркальных мерах в ответ на действия Москвы. На следующий день МИД Украины объявил нежелательным лицом консула РФ в Одессе.