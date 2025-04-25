Российского дипломата вызвали в МИД Литвы Дипломата Елкина вызвали в МИД Литвы из-за массированных ударов по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах посольства России Александра Елкина для выражения протеста, сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для дипломатического шага стал массированный удар Вооруженных сил РФ по украинским промышленным и военным объектам.

Сегодня, 25 апреля, временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Литве был вызван в Министерство иностранных дел для выражения решительного протеста, — говорится в официальном заявлении.

Ранее Минобороны России подтвердило информацию о нанесении одного массированного и пяти групповых ударов по украинским объектам за неделю, с 19 по 25 апреля. Среди пораженных целей — предприятия ВПК, военные аэродромы, склады боеприпасов, места испытаний ракет и производства дронов, а также пункты дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. Удары наносились высокоточным оружием и ударными БПЛА.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что «терпение украинцев может лопнуть» из-за продолжающихся российских ударов по территории страны. Комментируя массированный обстрел 24 апреля, он отметил, что заявления России о готовности к прекращению огня должны подтверждаться реальными действиями.