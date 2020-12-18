Российского дипломата высылают из Болгарии по обвинению в шпионаже

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Министерство иностранных дел Болгарии приняло решение выслать российского дипломата. Как сообщает местное издание Blitz, он обвиняется в шпионаже.

В период с 2017 года по настоящее время гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, в ходе которой была собрана информация в том числе о численности военнослужащих США, разместившихся в Болгарии во время учений, — говорится в сообщении.

Отмечается, что государственное агентство национальной безопасности поручило прокуратуре начать досудебное производство по факту преступления против Болгарии. В ходе расследования было установлено, что иностранный гражданин собирал информацию, представляющую государственную тайну, с целью передачи данных иностранному государству или организации.

Также издание уточняет, что у гражданина РФ был информатор среди лиц, имевших доступ к соответствующей информации. Этот человек действовал за вознаграждение. У болгарских властей есть основания для привлечения россиянина в качестве обвиняемого, однако, согласно статье 31.1 Венской конвенции, уголовное производство приостановлено. Причина заключается в том, что подозреваемый в преступлении обладает дипломатической неприкосновенностью.

Дипломатический агент пользуется иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания, — гласит указанный пункт статьи Венской конвенции.

Там же уточняется, что в целом дипломат не освобождается от юрисдикции страны пребывания. После того, как генпрокурор Болгарии Иван Гешев уведомил министра иностранных дел о выявленных в ходе расследования фактах и предпринятых мерах, МИД Болгарии выступил с требованием к гражданину РФ покинуть территорию страны в течение 72 часов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 17 декабря высказался о скандальном деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который обвиняется в передаче секретных данных иностранной спецслужбе. В ответ на вопрос журналиста, выступившего в защиту Сафронова, глава государства допустил, что молодой человек оступился и ему в этом случае можно посочувствовать. Но, подчеркнул президент, если Сафронов сознательно и за вознаграждение передавал секретную информацию, это можно расценивать только как предательство. По словам Путина, принимать решение должен суд.