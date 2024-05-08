Российского дезертира задержали на границе Белоруссии с Польшей Глава нацбезопасности Польши: на границе с Белоруссией задержан дезертир из РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Российского дезертира» задержали на польско-белорусской границе, утверждает глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера. По его словам, речь идет о 41-летнем военнослужащем.

Сегодня утром дезертир перешел границу. Российский дезертир перешел границу Белоруссии с Польшей по гражданке, — заявил Сивера в эфире радиостанции RMF FM.

Служба Пограничной стражи страны также подтверждает задержания дезертира якобы из России. Утверждается, что при нем были найдены якобы российские документы, включая контракт с ВС РФ. В ведомстве подчеркнули, что мужчина пересек границу незаконно, в настоящий момент «в отношении него ведутся дальнейшие действия».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о накале обстановки у западных и южных границ республики. По его словам, этому способствует расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в регионе.

До этого глава белорусского КГБ Иван Тертель сообщал, что силовые структуры страны пресекли атаку беспилотников, которые были запущены с территории Литвы. Он уточнил, что целью удара были объекты в Минске и его окрестностях.