Российского актёра не пустили на Украину из-за посещения Крыма

https://static.news.ru/photo/7cd353fe-c51f-11ea-a7fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgen Kotenko/Global Look Press

Сотрудники пограничной службы Украины отказали по въезде российскому актёру. Мужчина посещал Крым в 2019 году.

Теперь артист не сможет приехать в страну в ближайшие три года, говорится на сайте погранслужбы. В ведомстве не назвали имя нарушителя местного законодательства.

Мужчина прилетел в киевский аэропорт Борисполь из Франкфурта и планировал принять участие в съёмках. Он отрицал посещение полуострова, однако пограничники нашли посты со съёмок ленты «Балканский рубеж» в его Instagram.

По украинскому законодательству Крым является частью страны. Власти государства считают незаконным въезд на территорию полуострова не через украинские контрольно-пропускные пункты, за это установлена уголовная и административная ответственность.

Накануне правительство Украины приняло несколько решений, меняющих требования для въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. Существенные ограничения сохранились только для граждан государств с широким распространением COVID-19 (более 40 заболевших на 100 тысяч населения).

Как писал NEWS.ru, российская сторона пока не собирается открывать границу Крыма с Украиной. При этом Киев решил возобновить с 15 июня работу КПП и разрешил перемещение граждан. Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Республике Крым, Российская Федерация сохраняет все ограничения по выезду и въезду в страну. По общему правилу, границы закрыты, исключение сделано для тех, кому необходимо попасть в другую страну по работе или учёбе, чтобы помогать больным родственникам, а также для тех, кто постоянно проживает за рубежом. Иностранцы могут въехать в страну по тем же основаниям. Кроме того, въезд разрешён для участников программы по переселению соотечественников, жителям ЛНР и ДНР, гражданам Белоруссии. На граждан РФ, прибывающих из-за рубежа, ограничения не распространяются.