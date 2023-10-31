«Российское возмездие»: на Западе испугались последствий помощи Киеву Галеотти: Россия захочет возмездия после западной помощи украинской разведке

Фото: МО Украины

Жители европейских государств беспокоятся о реакции России на факт оказания Западом помощи украинской разведке, заявил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в статье для британского журнала Spectator. По мнению эксперта, российские власти могут воспринять подобные действия как прямое использование европейского оружия против Москвы.

Некоторые американцы беспокоятся, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование западного оружия против территории России, и это приведет к прямому возмездию, — пояснил Галеотти.

Кроме того, украинские диверсии не ослабляют силу духа россиян, отметил профессор. Напротив, подчеркнул он, такая угроза со стороны другого государства настраивает россиян на патриотический лад и вызывает желание защищать свою страну.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская разведка находится на максимально высоком уровне, причем это касается и киберразведки, и радиоэлектронных сил. Буданов также назвал самого опасного российского генерала. По его словам, это руководитель Пятой службы ФСБ Сергей Беседа, который, как подчеркнул глава ГУР, всегда доставлял трудности украинским властям.