Российское посольство в Германии задымилось

Фото: Berliner Feuerwehr/facebook.com

Пользователи социальной сети TikTok смогли протестировать новый визуальный эффект «пухлых щёк». Однако вместо восторгов он вызвал жаркие споры. Правда, только в британском сегменте, где и появился.

Негодование женской аудитории вызвал новый тренд, где пользователи под эффект Chubby Face («пухлое лицо») демонстрируют подписчикам, как выглядели бы, если бы были ощутимо полнее. При этом в подписях к видео...