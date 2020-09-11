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Российское посольство в Германии задымилось

19:45, 11 сентября 2020 95
Фото: Berliner Feuerwehr/facebook.com

Сотрудники полиции Берлина получили информацию о задымлении в здании российского посольства. К дипмиссии подъехали несколько пожарных машин.

Всего у строения находится шесть машин экстренных служб, передаёт РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Получен сигнал о задымлении, — рассказал прибывший на место полицейский.

Свидетели рассказывают, что видели дым на крыше.

Ранее NEWS.ru писал, что двое жителей Белоруссии, спасаясь от преследования сотрудниками милиции, проникли на территорию посольства Швеции в Минске. Предполагается, что они могут попросить о предоставлении политического убежища.

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