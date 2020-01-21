https://static.news.ru/photo/24ce5d3e-3c80-11ea-95d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Chen/Xinhua/Global Look Press

Посольство России в Берне отреагировало на сообщение о задержании двух российских граждан в Давосе. Секретарь ведомства Станислав Смирнов заявил, что данная информация «высосана из пальца».

По мнению сотрудников посольства, россиян задержали для установления их личностей. При этом полиция не обнаружила признаков их преступной деятельности.

Примечательно, что в статье приведено заявление полиции, согласно которому она ничего подозрительного не обнаружила. В очередной раз в прессе из ничего раздули статью, — цитирует Смирнова РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, двух граждан России задержали в Давосе из-за подозрений в шпионаже и покушении на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.