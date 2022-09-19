Российским туристам рекомендовали брать в Турцию наличные

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Ассоциация туроператоров России посоветовала туристам, планирующим поездку в Турцию, брать с собой наличные. Об этом говорится в сообщении организации.

Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять рубли (хороший курс в аэропорту Антальи, но рубли можно поменять и в городе, правда, вряд ли курс будет близким к курсу ЦБ), — говорится в сообщении АТОР.

Туристам рекомендуется брать в поездку карты неподсанкционных банков, в Анталье бронировать отели с системой «все включено», а в Стамбуле, как минимум, с завтраками.

Поводом стали появившиеся в зарубежных СМИ сообщения о том, что в некоторых отелях и банках Турции не принимаются карты «Мир», выпущенные подсанкционными банками. При этом в Национальной системе платежных карт отметили, что такие решения принимают сами кредитные организации зарубежной страны.

Ранее сообщалось, что крупнейший частный банк Турции İş Bankası остановил работу с российской платежной системой «Мир». Такое решение последовало из-за опасений попасть под санкции Минфина США, который ранее заявил о последствиях для финансовых организаций, работающих с российской платежной системой.