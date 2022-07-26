Российский зенитчик рассказал, как силы ПВО сбивают ракеты HIMARS Офицер ПВО из группировки «Отважные»: батарея «Буков» в Донбассе сбила не один HIMARS

Фото: Cpl. Brendan Mullin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские силы ПВО в ходе спецоперации научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS, заявил офицер зенитных войск из группировки «О» («Отважные»). В небе Донбасса сбита уже не одна ракета, выпущенная украинскими военными, отметил он в беседе с РИА Новости.

Зенитно-ракетный комплекс «Бук М-3» я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны. Помимо того, что он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было [заявлено], — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что для его подразделения сбивать ракеты HIMARS оказалось нелёгкой задачей.

Данные снаряды <...> летят на очень большой высоте. Мы, по крайней мере, обнаруживаем [ракеты] до 22 тысяч метров по высоте. Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное, — уточнил офицер.

По его словам, особенностью системы HIMARS можно назвать то, что у её снарядов очень малая эффективная площадь рассеивания. Тем не менее для российских зенитчиков, добавил он, уже не является проблемой бороться с данной системой.

Ранее стало известно, что продвижение в ходе спецоперации союзных войск к Славянску Донецкой Народной Республики (ДНР) обеспечивает артиллерия и авиация российской группировки «О» («Отважные»). Она использует тактику «огневого вала». Артиллеристы группировки доказывают эффективность своей тактики, которая предполагает массированные удары по опорным пунктам противника.