Российский военный рассказал о ликвидации наемников из Польши на Украине

Фото: Doris Heimann/dpa/Global Look Press

Несколько дней назад на территории Харьковской области российскими военными были ликвидированы наемники из Польши, которые пытались осуществить прорыв, рассказал РИА Новости заместитель командира артиллерийского взвода с позывным «Лена». Он отметил, что наемникам нанес огневое поражение расчет реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган». Военный подчеркнул, что в наступление шла примерно тысяча поляков.

Дней пять назад был прорыв, поляки наступали. В составе тысячи человек, бронетехника, мы всю ночь работали, результаты, соответственно, очень хорошие, мало кто ушел оттуда. Технику бросили, людей очень много «двухсотых» было у них. Артиллерия свою работу выполнила, — рассказал заместитель командира взвода.

Ранее полковник полиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что сражающиеся на стороне ВСУ польские наемники ликвидировали нескольких бойцов организации «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), которые пытались заставить их наступать на Кременском направлении в Донбассе. По его словам, наемники считают нецелесообразным нахождение в наступающих частях и настаивают на том, чтобы вперед шли отряды, сформированные из территориальной обороны, поэтому на иностранцев «влияют» с помощью бойцов украинских нацбатальонов.