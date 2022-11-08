Российский военный рассказал о польских женщинах — наемниках в рядах ВСУ Российский военный заявил об участии польских женщин — наемников в наступлении ВСУ

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Женщины-наемники участвовали в наступлении вооруженных сил Украины вместе с мужчинами, рассказал РИА Новости российский военнослужащий в Харьковской области. По его словам, девушки были полячками, они действовали на одном из других направлений военных действий.

Когда на другом направлении стояли, было наступление со стороны ВСУ. Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели. <...> Трупы собирали потом, — рассказал боец.

Он добавил, что осуждает ВСУ за отправку женщин на передовую и сбрасывание на российских бойцов боеприпасов от подствольных гранатометов с беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ВКС России ликвидировали до ста западных наемников в районе Красного Лимана. Кроме того, Вооруженные силы РФ отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях, а также в Харьковской области и ликвидировали около 570 украинских военнослужащих.

5 ноября российские военные ликвидировали 400 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском, Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Также были уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, 10 бронеавтомобилей и 16 автомобилей различного назначения.