Российский военный рассказал о «догонялках» с ВСУ в Артемовске Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что Артемовск почти полностью перешел под контроль России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации

Артемовск почти полностью перешел под контроль российских сил, заявил в беседе с РИА Новости служащий ЧВК «Вагнер». Он уточнил, что сейчас основные бои ведутся на железной дороге в западной части города. По его словам, украинские военные бегут с места сражения, а вагнеровцы — за ними.

Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем, — сказал военнослужащий.

Он подчеркнул, что весь центр города перешел под контроль ЧВК «Вагнер», украинские военные продолжают сражаться лишь на западных окраинах Артемовска.

Накануне Минобороны России сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» заняли два квартала на северной и южной окраинах города. В ведомстве подчеркнули, что подразделения ВСУ, отступая, разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения войск ВС РФ.

По словам пресс-секретаря Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, в Артемовске идут самые тяжелые бои за последние десять лет.