Российский военный атташе вызван в британское Минобороны

Российский военный атташе был вызван в Минобороны Великобритании в связи с проведением спецоперации на Украине, об этом сообщило британское ведомство в Twitter. Отмечается, что Великобритания осуждает проведение спецоперации, а также намеревается начать «сбор доказательств военных преступлений на Украине».
Атташе по вопросам обороны России во второй раз вызван в Минобороны в связи с действиями на Украине Вооружённых сил РФ, — говорится в сообщении.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон ранее заявил, что предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому убежище в Британии. По словам премьера, украинский лидер с самого начала дал понять, что он останется в Киеве. Он добавил, что решение Зеленского было вызвано чувством долга перед народом Украины, а Соединённое Королевство продолжит оказывать Украине военную, экономическую и дипломатическую поддержку.