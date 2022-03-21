Российский военный атташе вызван в британское Минобороны

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз намерен закрыть порты для российских судов и запретить импорт энергоносителей из РФ в целях усиления санкций. Соответствующее решение может быть принято в ходе совета глав МИД сообщества 21 марта. Об этом заявил министр иностранных дел Словении Анже Логар, его слова приводит РИА Новости.

Ответ должен быть общим в экономической сфере. Поэтому мы усилим санкции, закроем порты. Мы также пойдем на запрет импорта энергоносителей, — сказал министр. Он отметил, что ситуация на Украине и...