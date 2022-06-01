Российский военкор получил ранение в Северодонецке Телеканал «Звезда» сообщил о ранении своего журналиста в Северодонецке

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Военный корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев получил ранение, попав под обстрел в Северодонецке, сообщается на сайте телевещателя. Журналист рассказал, что небольшой осколок «польской мины» прилетел ему в область локтя, однако никакого дискомфорта он не чувствует, так как ему помог росгвардеец с позывным Охотник, который тут же сделал ему перевязку.

Такая мина прилетела и к нам, когда мы собирались уже покидать город вместе с коллегами из «России» и НТВ. Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина. Никакого дискомфорта я не чувствую, все отлично, — заявил Гвоздев.

По его словам, весь жилой сектор в Северодонецке находится под контролем бойцов Народной милиции. В городе не прекращаются артобстрелы, что говорит об отступлении ВСУ, добавил Гвоздев. Он заявил, что украинские военные якобы используют такую тактику во всех городах, которые покидают.

Сперва они прячутся за мирными жителями, потом они обстреливают их из всего, что у них есть на вооружении, — пояснил корреспондент.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Северодонецке завершена зачистка от украинских националистов, в которой участвовали бойцы чеченских подразделений и Народная милиция Луганской Народной Республики.