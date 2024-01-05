Российский удар оставил Зеленского без любимой одежды Украинская фабрика М-Тас разрушена российским ударом до состояния руин

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

Российские ракетные удары оставили одни руины от фабрики М-Тас, производившей тактическую одежду и снабжавшей ею Владимира Зеленского, сообщает издание «Страна.ua». Руководитель отдела маркетинга компании Алексей Донченко отметил, что помимо производственных мощностей уничтожено сырье, привезенное из других стран, и возобновление этих поставок потребует огромных денег.

Надо аккумулировать большую сумму средств. Мы все деньги постоянно вкладывали в производство. Теперь будем ждать финансирования и по-новому ждать материалы, — посетовал Донченко.

Фабрика М-ТАС по изготовлению обмундирования для Вооруженных сил Украины получила повреждения при взрывах 2 января — тогда считали, что пришли в негодность только производственные мощности и склады. Отмечается, что изготавливаемую на предприятии одежду почти постоянно носят главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Зеленский. В частности, речь идет о брюках, толстовках и футболках цвета хаки, в которых часто появляется на публике киевский лидер.

Зеленский ранее заявил, что в результате массированного удара по Киеву и области погибли четыре человека, еще более 90 пострадали. По его словам, для устранения последствий задействовано более 500 спасателей.