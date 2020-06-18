Российский учёный усомнился в пользе «Зелёной сделки» для Европы

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Директор Института Европы РАН Алексей Громыко заявил, что планируемая ЕС «Зелёная сделка» таит в себе несколько ловушек для европейской экономики.

В ходе онлайн-сессии «Примаковских чтений» учёный заявил, что планируемый Евросоюзом новый курс развития грозит рядом проблем, первая из которых — финансовая ловушка. Она заключается в том, что у ЕС может не оказаться источников дохода для покрытия трат на переформатирование экономики, особенно учитывая выход Великобритании из состава союза.

Социальная ловушка заключается в риске роста безработицы на фоне реформ, отметил эксперт. Также Европа может попасть в промышленную ловушку, пытаясь вернуть производственные мощности в Старый Свет.

Здесь есть много «но»: как это можно делать, одновременно делая экономику Евросоюза «зелёной»? — цитирует Громыко РИА Новости.

«Зелёная сделка» подразумевает ряд радикальных реформ в экономике, транспортной сфере и энергетике, которые по замыслу европейских политиков должны стать максимально экологичными и углеродно-нейтральными. Новый курс развития обойдётся ЕС примерно в €3 трлн, причём Брюссель обещает покрыть только треть этой суммы из бюджета Евросоюза, остальные расходы должны взять на себя Европейский инвестиционный банк и сами государства — члены союза.

Как сообщал NEWS.ru, ЕС в рамках «Зелёной сделки» не будет вводить углеродный налог на импортные товары, если у стран-импортёров будут высокие климатические стандарты.