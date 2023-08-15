Российский танк выдержал прямое попадание гранатомета

Фото: МО РФ

На Авдеевском направлении российский танк, сопровождавший атакующую колонну, продолжал выполнять свою миссию, даже после попадания из гранатомета NLAW и взрыва на противотанковой мине, передает РИА Новости со ссылкой на представителя группировки войск «Юг». Экипаж покинул танк только после завершения задания.

Приблизившись к позициям противника, танк прикрытия начал огневое подавление вражеского укрепрайона, пока десант высаживался из БМП в лесопосадку. В ходе завязавшегося боя по нашему танку пришлось прямое попадание из гранатомета NLAW. Но экипаж сохранил боеспособность и продолжил маневрировать и вести прицельный огонь по противнику, — заявил офицер.

По его словам, вдобавок, прикрывая товарищей и ведя бой с врагом, экипаж подбитого танка нарвался на минное заграждение противника. Но даже после этого танк продолжил вести огонь по врагу, насколько это позволяли возможности машины.

Напомним, военнослужащие танкового экипажа «Алеша», уничтожившие два украинских танка и шесть БТР, представлены министром обороны РФ Сергеем Шойгу к присвоению звания Героев России. Экипаж под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова отразил атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении.