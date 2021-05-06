Российский самолёт нарушил воздушную границу Эстонии

https://static.news.ru/photo/ddfaea76-ae6b-11eb-bbe5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский самолёт Ту-204-300 нарушил эстонскую воздушную границу. Это произошло неподалёку от острова Вайндлоо. Представители Министерства иностранных дел Эстонии уже подали ноту протеста по этому поводу. Об инциденте сообщают представители Главного штаба Сил обороны страны.

Нарушивший границу самолёт провёл в эстонском воздушном пространстве менее 60 секунд. У судна был включён транспондер, однако отсутствовал план полёта. Российский самолёт не выходил на связь по радио с местной диспетчерской службой.

После того как произошёл этот инцидент, посла РФ вызвали в МИД Эстонии и передали ему ноту. Эстонская воздушная граница в 2021 году нарушается впервые.

Москва неоднократно заявляла, что полеты российских самолётов выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Утром 6 мая вблизи воздушных границ России был обнаружен американский самолёт-разведчик RC-135. В связи с этим в воздух был поднят российский истребитель МиГ-31. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной РФ.

Российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Чукотского моря засекли приближающуюся к госгранице воздушную цель.