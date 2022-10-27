Российский разведчик рассказал о работе в условиях дождливой погоды РИА Новости: дождь и туман «помогает» российской разведке во время спецоперации

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Дождливая и туманная погода помогает разведке во время спецоперации, так как в таких условиях не работают технические средства противника, способные обнаружить разведку, сообщил корреспонденту РИА Новости боец отряда «Шторм» с позывным «Джинн». По его словам, подобные погодные условия возвращают к временам Великой Отечественной войны, когда исход боя решался в первую очередь за счет опыта, а не использования спецсредств.

Cкажем так, дождливая и туманная погода нас очень сильно выручает по той причине, что тепловизионные приборы нас не видят, ночные приборы нас не видят, коптеры, дроны и вся подобная аппаратура не работает, — рассказал «Джинн».

Ранее военнослужащий ВСУ заявил, что у Киева возникнут большие проблемы с ведением успешных боевых действий зимой. По его словам, украинской армии будет труднее маскироваться, а российским беспилотникам будет легче отслеживать огневые точки ВСУ. Также усложнится ведение солдатского быта.

В свою очередь, эксперт по безопасности и член координационного совета Росгвардии Роман Насонов считает, что ВСУ с большой вероятностью ждет провал в любом из направлений контрнаступления, так как устойчивость обороны российской армии и эффективность ее разведки выросла. Как рассказал военный эксперт, сформированные украинские ударные группы уже раскрыты, а их намерения выявлены.