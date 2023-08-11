Российский полковник указал на роковую ошибку при обучении бойцов ВСУ Полковник Матвийчук: США ошиблись в оценке способностей ВС России на поле боя

Фото: US Marines/Global Look Press

Главной ошибкой Запада в обучении украинских военнослужащих стала недооценка возможностей российской армии, заявил Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Кроме того, по его словам, США не имеют необходимого военного опыта борьбы с Россией.

В результате из-за идеологического восприятия наших вооруженных сил были допущены ошибки в оценке противника, тактического видения поле боя. Этому они и учили украинскую армию, в результате чего она несет такие потери, — объяснил Матвийчук.

Эксперт отметил, что США почти не воевали с организованными армиями. По его словам, американские военные зачастую полагались на пехоту, тараны, танки и обеспеченную авиационную и огневую поддержку, чему и начали учить украинскую армию. Матвийчук указал на то, что ВСУ теперь пытаются воевать с «одной из величайших армий мира», не уступающей по обеспечению войскам США.

Эксперт сомневается, что западные инструкторы могут дать украинским бойцам знания и компетенции в военном деле, которые бы отвечали потребностям киевских войск. По его словам, в НАТО способны только помочь освоить азы владения техникой и одиночной подготовки, однако не обучат новым способам ведения боевых действий.

Ранее политолог Александр Перенджиев заявил, что американские специалисты ведут подготовку военных ВСУ, но обучают преимущественно офицерский и сержантский состав. Он считает, что в процессе также происходит идеологическая обработка украинских военных. Эксперт подчеркнул, что США используют обучение ВСУ, чтобы нажиться на украинском конфликте.