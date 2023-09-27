Российский полковник раскрыл особенности новой тактики ВСУ и НАТО Полковник Кошкин: новой тактикой ВСУ стали удары по крымской инфраструктуре

Фото: МО Украины

Удары дальнобойными ракетами по ключевым объектам инфраструктуры Крыма стали новой тактикой ВСУ и стран НАТО в ходе украинского конфликта, рассказал в беседе с Lenta.ru полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Он уточнил, что США и другие страны НАТО делятся с украинскими военными данными своей космической, авиационной и наземной разведки, и даже не скрывают этого.

Контрнаступ ВСУ провалился, и теперь надо предложить другую парадигму — атаки с помощью дальнобойных ракет. Это заставляет нас поднять эффективность средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, — подчеркнул эксперт.

По его словам, активизация разведывательных натовских полетов в районе Крымского полуострова может говорить о том, что интенсивность обстрелов будет повышаться. Кроме того, полковник напомнил о заявлении Пентагона, что уже используемые ВСУ дальнобойные ракеты HIMARS, а также ATACMS, которые США еще только собираются поставить Киеву, наводятся с помощью GPS-систем. Учитывая это, Вашингтон становится самостоятельным участником конфликта, высказал мнение Кошкин.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что для отражения любой атаки ВСУ на Крымский мост необходимо «не терять бдительность». Он отметил, что используемые Киевом дроны не такие современные — их можно обнаружить и уничтожить.