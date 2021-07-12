Российский полковник объяснил, почему ЕС не способен вести войну без США

Евросоюз успешно пользуется военной мощью США и не способен вести самостоятельную современную войну. На сегодняшний день военная мощь НАТО целиком состоит из Вооружённых сил США. Об этом пишет в своей колонке военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Подавляющее превосходство Вашингтона приходится на сферу ведения всех видов разведки и системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе (СПРЯУ). Без этих критических структурных составляющих говорить о полноценной европейской армии не приходится, да и просто несерьёзно. Европа не способна вести современную войну в одиночку, — отметил он.

По мнению автора, все адекватные политики в Европе осознают, что расстановка сил сейчас такая. А чтобы создать собственную армию, необходимы большие вложения. Даже если Евросоюз потратит сейчас на это средства, эффективность этого военного формирования более чем сомнительна, уверен Ходаренок. К тому же не совсем понятно, откуда Европа возьмёт эти деньги.

Эксперт уверен, что дальше заявлений и создания чего-то вроде сил быстрого реагирования Евросоюза дело не зайдёт. Как поступит ЕС будет ясно уже этой осенью, когда будет озвучена новая европейская концепция по безопасности «Стратегический компас ЕС».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что общая армия Евросоюза, о которой заговорили его лидеры, якобы представляет опасность. Она способна разобщить европейские страны и навредить НАТО.