Российский пилот назвал главный страх украинских летчиков Российский пилот рассказал, что украинские летчики избегают встречи с Су-35

Фото: МО Украины

Украинские летчики стараются избегать встречи в воздухе с российскими истребителями Су-35, рассказал командир звена российской авиационной эскадрильи Иван. Асы противника в таких случаях отказываются от выполнения своих задач и улетают обратно, приводит слова пилота пресс-служба Минобороны РФ.

Были случаи, когда воздушный противник был обнаружен, но благодаря нашим грамотным тактическим действиям противник отказывался от выполнения своих боевых задач, разворачивался на обратный курс и уходил восвояси. Стараются избегать, — говорит пилот.

Накануне появились кадры успешной операции по поражению военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении. Пилот истребителя-бомбардировщика Су-34 рассказал, что полет проходил на высоте 11 тысяч метров. Все системы работали без сбоев, поставленные цели были уничтожены.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС РФ уничтожили значительную часть боевой авиации ВСУ. По его словам, у украинских сил осталось лишь несколько десятков военных самолетов. Киев при этом рассчитывает получить американские истребители F-16. Однако, считает он, поставки произойдут нескоро, учитывая перемены в настроении политиков США.