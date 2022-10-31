Российский офицер заявил о деморализации ВСУ после попыток прорыва

Фото: Министерство обороны РФ

Украинские бойцы на запорожском направлении деморализованы после последних попыток прорыва, в ходе которых понесли большие потери, заявил РИА Новости командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа с позывным «Владимир». По его словам, смена температуры воздуха также влияет на выполнение боевых задач, так как противник становится более заметным на фоне опавшей листвы.

Есть радиоперехваты — противник деморализован, наступать не хочет. Активность снижается, — сказал офицер.

Командир отметил, что последний раз попытку прорыва с применением танков и бронетехники на Запорожском направлении ВСУ предприняли 14 сентября, но были разбиты и отошли на исходные позиции. После этого они регулярно предпринимали безуспешные попытки нащупать слабые места в линии обороны российских войск.

Ранее член администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что главная атака украинских войск может начаться осенью на Запорожской линии фронта. По его словам, ВСУ поставлена задача любой ценой захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени. До этого он обвинил украинские власти в том, что те создают препятствия для возвращения уехавших жителей Запорожья в регион. По словам чиновника, желающих вернуться насильно отправляют в лагерь для беженцев.